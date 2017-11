Sloop Ferwerdapanden na vijf jaar begonnen

In de Steentilstraat in de Stad Groningen zijn slopers druk aan de slag om twee panden van voormalige fietsenhandel Ferwerda met de grond gelijk te maken.

De panden gingen verloren bij een grote brand in juli 2012. Het derde gebouw op de hoek van de Winschoterkade bleef behouden en is na herstelwerkzaamheden weer in gebruik genomen.

Slagersfamilie Kroon

De Fietsenzaak Ferwerda had in totaal vijf verschillende winkels in de Steentilstraat, waaronder de drie panden waar de brand was.

Deze panden waren kort voor de brand verkocht aan een directe nazaat van de slagersfamilie Kroon die tussen 1870 en 1980 een 'Vleeshouwerij' had in een van afgebrande panden.

Ambachtelijke slagerij

Architectenbureau De Zwarte Hond heeft voor de plek die vrij komt door de sloop een ontwerp gemaakt voor twee nieuwe winkels met daarboven elf appartementen.

In een van die winkels komt opnieuw een ambachtelijke slagerij.

