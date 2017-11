UMCG ontvangt subsidie voor depressie-onderzoeksmethoden

Het UMCG heeft 800.000 euro aan subsidie ontvangen voor twee onderzoeksprojecten die depressie bij mensen beter in kaart moet brengen.

Het is de bedoeling dat mensen die met een depressie kampen, in hun dagelijkse doen en laten gegevens verzamelen over hun klachten via een smartphone. De gegevens worden verwerkt in een overzicht, zodat er beter zicht komt op de klachten en wat daarop van invloed is.

Gefinancierd

De projecten, ZELF-i en Therap-i, worden gefinancierd door de Stichting tot Steun VCVGZ en zijn onderdeel van het programma 'Samen zorgen voor betere zorg'. Daarin wordt onder andere onderzocht of zelfmetingen een gunstig effect hebben op depressieve klachten.

App

ZELF-i is een app waarop gebruikers vragen over hun klachten beantwoorden, waarna ze iedere week feedback ontvangen. Therap-i is meer gericht op mensen met complexe problemen. Zelfmetingen worden in dit geval op de smartphone aangepast op het behandeltraject.

Lees ook:

- Onderzoek: Kun je een depressie zien aankomen?