OM: 'Verdachten Korreweg wisten niet dat er geschoten zou worden'

De twee verdachten die zijn opgepakt voor de schietpartij aan de Korreweg in Groningen wisten niet dat er een vuurwapen zou worden gebruikt. 'Daarom kunnen ze ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor de schietpartij en de vreselijke gevolgen', aldus persofficier Pieter van Rest.

Het Openbaar Ministerie besloot woensdag om de mannen van 19 en 20 jaar naar huis te sturen. 'Ze hebben twee weken vastgezeten. Dan is het strafrechtelijk de vraag of je iemand langer vast kunt houden of niet. Een vereiste is dan dat de verdachten wisten dat er geschoten zou worden. Als dat niet zo is, kun je ze ook niet verantwoordelijk houden voor vuurwapengebruik.'

'Misschien wel meer gebeurd'

Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat de twee alsnog vervolgd worden, bijvoorbeeld voor openlijke geweldpleging. Van Rest: 'Ze zijn in ieder geval bij de schietpartij aanwezig geweest en daar is natuurlijk ook het één en het ander aan vooraf gegaan. Het slachtoffer is tegengehouden en er is misschien nog wel meer gebeurd, maar daar kan ik op dit moment niet op ingaan.'

Zodra het onderzoek is afgerond, bekijkt een officier van justitie of er een strafbaar feit ten laste wordt gelegd. En zo ja, welke.

Ondergeschikt belang

Dat de verdachten kennelijk niet hebben ingegrepen is volgens Van Rest van ondergeschikt belang. 'Het is natuurlijk ook de vraag of dat überhaupt was gelukt. Maar vereiste blijft dat je er als verdachte op z'n minst ernstig rekening mee had moeten houden dat iemand een vuurwapen zou gaan trekken en daarmee zou gaan schieten. En dat is volgens ons niet het geval.'

Geen tactische overweging

De suggestie dat de verdachten uit tactische overwegingen naar huis zijn gestuurd, legt Van Rest naast zich neer. 'Daar is absoluut geen sprake van. Als wij aanleiding hadden gezien om ze langer vast te houden, hadden we dat uiteraard gedaan. Ook gelet op de ernst van dit delict. Maar de realiteit is dat we ze niet langer vast kunnen houden en dan moeten ze ook op vrije voeten worden gesteld.'

De vermoedelijke schutter is nog altijd voortvluchtig. De uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht leverde dinsdagavond wel twee nieuwe tips op over de mogelijke verblijfplaats van de 20-jarige Azim Aynaci.

