Vrouw pikt telefoon van man in nood

Een 46-jarige vrouw uit Groningen is voor het stelen van een telefoon van een persoon, die in nood verkeerde, veroordeeld tot vier weken cel.

De vrouw liep begin juni in de stad langs een auto, waarin een man zat die onwel was geworden. De vrouw vroeg of hij hulp nodig had, waarop de man haar zijn telefoon gaf en vroeg een vriend van hem te bellen. Dat deed ze niet. In plaats daarvan ging ze er met de telefoon vandoor.

Verslaafd

De vrouw kampt met een verslaving. Ze liep tegen de lamp toen ze de gestolen telefoon op straat te koop aanbood.

Koffie en koekjes

De verdachte stond - samen met een vriendin - ook terecht voor een winkeldiefstal, begin juli. Een getuige zag de andere vrouw pakken koffie en koekjes in haar tas proppen. Hij volgde de vrouwen, noteerde het adres, ging terug naar de winkel en vertelde wat hij had gezien.

'Vaste klanten'

De agenten bekeek de beelden van de winkel en herkende de vrouwen als 'vaste klanten van justitie'. De politie doorzocht de aangegeven woning en vond pakken koffie en koekjes op het aanrecht. Eén van de vrouwen had zich verstopt in een kast.

Werkstraf

De vriendin kreeg voor haar rol drie weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk. Daarnaast had de vrouw een oude voorwaardelijke straf van vier weken openstaan, die zij ook uit moet zitten. Dit geldt ook voor een werkstraf van 60 uur die nog op de plank lag. Die moet zij na de celstraf uitvoeren.