Rondje Groningen: Neuze kopen?

De leukste en meest opmerkelijke onlineberichten uit Stad en Ommeland. Die zetten we op een rij in Rondje Groningen. Vandaag: Wie wil Neuze kopen?

1) Oprotten

De Groningse PvdA'er William Moorlag zit ruim een week in de Tweede Kamer, maar dat is volgens PVV-leider Wilders alweer lang genoeg...

Waarop de onvermijdelijke vraag komt: welke twee nationaliteiten heeft Moorlag dan?

2) Sesam open u

Wie mist er een kluis? Dat vraagt de politie in de stad Groningen zich af op Facebook. Degene die denkt dat het zijn kluis is, kan zich melden op het bureau. Let op: je krijgt de kluis pas mee op het moment dat je de juiste code geeft om hem te openen.

3) Naja

Het waait niet eens in Groningen....

4) Ezelsbruggetjes

Heel handig die ezelsbruggetjes. Maar wel even letten op de afkortingen.

5) Gijssie

Na Groby en Thunder heeft Groningen een nieuwe mascotte erbij. Maak kennis met beer Gijssie:

6) Cafeetje kopen?

Wie een carrièreswitch overweegt richting de horeca, let op. De Gieterij, in de volksmond bekend als Neuze, staat te koop:

7) Bruggenleed

In de file staan is al erg genoeg, maar dat er dan tijdens de spits ook nog een brug opengaat, is voor sommige mensen net een brug te ver...

8) Verrassende compositie!

Het VVV-kantoor in Bedum houdt ieder kwartaal een fotowedstrijd. In het voorbije kwartaal mochten deelnemers dat doen aan de hand van het thema: 'Heerlijk fruit aan boom en struik'. En dat deed Siena de Haan uit Bedum het beste.

9) Let's Gro

'De compositie in combinatie met de Walfriduskerk is verrassend!', luidde het jurycommentaar. Waarvan akte.

Het festival van de toekomst, Let's Gro, is officieel van start.

Wil je nog even weten wat de hoogtepunten uit het programma zijn? Kijk dan nog even in onze RTV Noord Let's Gro-agenda Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur.