Video: bekijk hoe de slopers het casino tot puin vermalen De sloop van de kluis van Holland Casino (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Het is een precisieklusje, midden in het dichtbebouwde centrum van Groningen: de sloop van het Holland Casino dat door brand is verwoest.

Een grote kraan met een grijpbek knabbelt het gebouw stukje bij beetje af. Een kleinere kraan ruimt de boel vervolgens op. Voor de sloop is een half jaar uitgetrokken. Lees ook: - Sloop casino gestart: 'Of er binnen nog geld ligt? Daar vertellen we binnenkort meer over'

