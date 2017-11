De twaalfjarige Emily uit Grootegast wordt sinds dinsdagmiddag vermist. Volgens de politie is ze in haar woonplaats op de bus richting Groningen gestapt.

Na haar aankomst in Groningen is ze niet meer gezien. Een burgernetoproep dinsdagavond heeft nog niets opgeleverd. Daarom doet de politie nu via Facebook een oproep voor meer informatie.