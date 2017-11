Meisje (12) uit Grootegast vermist (update)

De twaalfjarige Emily uit Grootegast wordt sinds dinsdagmiddag vermist. Volgens de politie is ze in haar woonplaats op de bus richting Groningen gestapt.

Na haar aankomst in Groningen is ze niet meer gezien. Een burgernetoproep dinsdagavond heeft nog niets opgeleverd. Daarom doet de politie nu via Facebook een oproep voor meer informatie.



De politie neemt de zaak zeer serieus. 'Het gaat hier om een twaalfjarig meisje dat al een dag weg is. Dat is heel erg lang voor zo'n jong iemand', zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.

De politie zoekt vooral mensen die weten waar Emily heen is gegaan nadat ze in Groningen uit de bus is gestapt.