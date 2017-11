Onbekende spreekt kinderen aan; ouders bezorgd

In Eelde is onrust ontstaan nadat twee ouders hebben gemeld dat hun kind is aangesproken door een onbekende vrouw.

Via Facebook meldt een vader uit Eelde dat zijn dochter aan de Hooiweg, ter hoogte van het Esso tankstation werd benaderd door een vrouw met zwart haar. Ze reed in een donkere auto.

Waarschuwing

In reactie op dit relaas reageert een andere ouder met een soortgelijk verhaal. Zijn zoons zouden zijn aangesproken bij voetbalclub Actief 'door een onbekende vrouw die veel persoonlijke vragen stelde...'

De basisschool in Eelde, OBS de Westerburcht, heeft daarop een brief gestuurd naar alle ouders. 'Vandaag hebben we contact gehad met de wijkagent over geruchten dat er sprake is van een volwassen persoon (in dit geval een vrouw) die kinderen aanspreekt. Gebleken is dat dergelijke signalen van meerdere kanten gemeld zijn bij de politie. Zij doen hier op dit moment onderzoek naar.'

'Hoewel we inhoudelijk niet meer weten dan wat op dit moment onderling gedeeld en besproken wordt, menen we er goed aan te doen u in elk geval hierover te informeren. Te meer omdat vandaag dit ook in verschillende groepen onderwerp van gesprek was', schrijft de school.

Politie

De politie laat weten dat er inderdaad meldingen zijn binnengekomen. 'Op dit moment is het nog niet concreet genoeg om te waarschuwen voor een kinderlokker', aldus woordvoerder Anthony Hogeveen. 'We houden oren en ogen open. Het is belangrijk dat mensen alert zijn.'

Ook vindt de politie het goed dat de school een brief heeft gestuurd naar de ouders. 'Dat stimuleren wij alleen maar.' Hogeveen zegt ook begrip te hebben voor de reacties van de ouders. Verder hoopt de politie dat mensen die iets verdachts zien, dit melden.