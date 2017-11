Moorlag: 'Wilders valt mij aan om dubbele nationaliteit'

Het kersverse Groningse Tweede Kamerlid William Moorlag moet, als het aan Geert Wilders ligt, 'oprotten'.

Dat schrijft Moorlag op Twitter.

Democratisch?

'Nou, ik zit ruim een week democratisch gekozen in de Kamer en Geert Wilders zegt me dat ik hier moet oprotten. #dubbelenationaliteit' is de tekst van Moorlag. De Groninger krijgt niet veel bijval. De meeste Twitteraars bestrijden dat Moorlag democratisch gekozen is. Anderen zijn het met Wilders eens dat een Kamerlid geen dubbele nationaliteit mag hebben.

Een enkeling neemt het voor Moorlag op.



Ierse moeder

Moorlag is geboren in Onderdendam en heeft een Nederlands en een Iers paspoort. Zijn moeder is Iers. Moorlag stond op plek negen van de kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. De PvdA behaalde negen zetels, maar doordat Lilianne Ploumen meer voorkeurstemmen kreeg, mocht zij naar de Kamer. Na het vertrek van Jeroen Dijsselbloem kwam er alsnog een plaats vrij in de Kamer voor Moorlag.

Lees ook:

- Moorlag in de Kamer: 'Ik heb goed zicht op het Torentje'

- Moorlag (PvdA) lijkt Kamerzetel mis te lopen

- 'Oud-gedeputeerde Moorlag op 9 op kandidatenlijst PvdA'