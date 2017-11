Bondscoach Marokko nodigt Mahi opnieuw uit voor WK-kwalificatieduel

FC Groningen-aanvaller Mimoun Mahi is opnieuw opgeroepen voor de nationale selectie van Marokko. De disciplinaire schorsing die hij afgelopen week uitzat bij zijn club had daar geen negatieve invloed op.

Bondscoach Hervé Renard heeft hem geselecteerd voor de WK-kwalificatiewedstrijd op zaterdag 11 november in en tegen Ivoorkust.

Niet in actie

Mahi debuteerde begin september voor het Marokkaanse elftal. In het WK-kwalificatieduel tegen Mali (6-0) viel hij tien minuten voor tijd in en luisterde zijn debuut op met een doelpunt. In de twee WK-kwalificatieduels daarna, tegen wederom Mali (0-0) en Gabon (3-0 winst), kwam de topscorer van FC Groningen niet in actie.

