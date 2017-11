Syriër slaat neef met stok; werkstraf geëist

Een 34-jarige man uit Syrië moet volgens het openbaar ministerie een werkstraf van 180 uur opgelegd krijgen. De man sloeg op 31 maart in het asielzoekerscentrum in Delfzijl zijn neef meermalen met een stok.

Die liep een hoofdwond van 10 centimeter en een gebroken pols op. Dit is poging tot zware mishandeling vindt de officier van justitie.

Foto op Facebook

De man verblijft sinds december 2015 in Nederland. Hij vluchtte uit de zwaar beschadigde stad Aleppo en liet zijn vrouw en kinderen achter. Hij deelde in het centrum in Delfzijl een kamer met zijn neef, maar het boterde niet tussen die twee.

De vlam sloeg pas echt in de pan toen de neef een foto op Facebook poste. Op die foto stond de verdachte met een vrouw die hij tijdens de vlucht in Griekenland had leren kennen.

Deur op slot

Een buurman hoorde lawaai uit de kamer naast hem komen. Hij kon niet binnenkomen, omdat de deur van die kamer op slot was gedraaid. De buurman forceerde de deur en nam het bebloede slachtoffer mee naar de receptie.

De advocaat vond dat de rechtbank rekening moet houden met de omstandigheden. Een veroordeling staat een verblijf, laat staan een gezinshereniging, flink in de weg, zei de raadsvrouw.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.