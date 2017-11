Gerrit Jan Steenbergen volgt Stieneke van der Graaf op in Staten

Gerrit Jan Steenbergen wordt het nieuwe gezicht van de ChristenUnie in de provinciale politiek. De 39-jarige Harenaar volgt Stieneke van der Graaf op als fractievoorzitter van de partij.

Van der Graaf werd vorige week lid van de Tweede Kamer nadat haar partijgenote Carola Schouten doorschoof naar een ministerspost.

De taken van Van der Graaf worden overigens verdeeld tussen Steenbergen en Rinze van der Blom. De 47-jarige Steenbergen, die sinds 2013 in Provinciale Staten zit, wordt het gezicht naar de media. In het dagelijks leven is hij incassomedewerker bij een gerechtsdeurwaarder.

