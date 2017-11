Deel dit artikel:











'Deze P+R moet nog ontdekt worden door het grote publiek' (Foto: Theo Sikkema)

De nieuwe P+R Reitdiep, vervanger van de P+R Zernike, is woensdagmorgen officieel in gebruik genomen. Het parkeerterrein aan de Friesestraatweg in Groningen biedt plaats aan maximaal driehonderd auto's.

Groningen Bereikbaar greep de opening aan om een P+R-campagne te starten. 'Het belang van deze P+R is dat automobilisten hun auto hier parkeren en per fiets of bus hun weg naar het centrum vervolgen, zodat toegangswegen minder druk worden. Vooral nu er de komende tijd meer verkeershinder plaatsvindt', legt Paul Loonstra van Groningen Bereikbaar uit. Ontdekt worden Hij constateerde dat er op een gemiddelde doordeweekse dag al zo'n dertig auto's op de nieuwe P+R geparkeerd stonden. 'Maar', vervolgt Loonstra, 'Deze P+R moet nog ontdekt worden door het grote publiek, vandaar deze campagne.' Eerder bleken andere P+R-terreinen om de Stad al een succes. De parkeercapaciteit in Haren en Hoogkerk werd daarom al opgeschaald naar respectievelijk negenhonderd en duizend plaatsen. Uitdaging Loonstra erkent dat het een hele uitdaging wordt om de verstokte automobilist van zo'n P+R gebruik te laten maken. 'Om de vijf minuten rijdt er vaak al een bus en binnen tien minuten ben je vaak al in het centrum van Groningen. Het is zeker het proberen waard', motiveert hij. Blikvanger van P+R Reitdiep is de overkapping met 958 grote zonnepanelen, waaronder automobilisten droog naar de bushalte kunnen lopen. Zo'n honderd huishoudens profiteren van de energie die met de zonnepanelen wordt opgewekt. Lees ook: - Bijna 1000 zonnepanelen op dak transferium

