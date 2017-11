Deel dit artikel:











Noord Vandaag: 'Ik krijg straks berichten van mijn overleden moeder'

'Mijn moeder is drie weken geleden overleden, maar ze heeft nog berichten voor mij ingesproken. Die krijg ik bijvoorbeeld op Kerstavond.' Met de toekomstapp kun je boodschappen opnemen voor jezelf, of je famile. Dat en meer in Noord Vandaag.

De app heet Spacetime en is ontwikkeld door oud leerlingen van de Oosterhogebrugschool in de stad. De leerlingen gingen er vandaag voor het eerst mee aan de slag. Voor docent Patrick Trentelman komt de app precies op tijd. 'Mijn moeder is drie weken geleden overleden en zij heeft berichten verzonden met de app. Ik heb de aankondiging ontvangen dat ik op Kerstavond een bericht van mijn moeder krijg. Ik weet alleen nog niet wat voor soort bericht. Dat kan een filmpje zijn, een foto of tekst. En juist dat maakt het spannend.' (vanaf 04.20) Verder in Noord Vandaag: - Tien minuten. Dat is de tijdwinst voor de trein tussen Groningen en Winschoten dankzij een flinke investering van ProRail in het spoor. (01.15)

- Na tien jaa mag boer Rass toch een megastal neerzetten in Vlagtwedde (06.30)

- De Syrische Alaa woont in Den Andel en wil heel graag boer worden. Rob Mulder regelde daarom dat hij vandaag een kijkje mocht nemen bij boer Dotinga. (08.05)

- Ter Apel heeft er twee wereldkampioenen bij. Jimmy en Jayden Schreve werden afgelopen weekend beide wereldkampioen in de vechtsport. 'Onze vader zei: ga de ring maar in, dan pak je prijzen.' (13.00) Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.