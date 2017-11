Sluis langer open in vaarverbinding Delfzijl-Lemmer

De Prinses Margriet-sluis gaat nu ook langer open op zondag. Voor het scheepvaartverkeer betekent dat een betere verbinding tussen Delfzijl en Lemmer.

De sluis in het Prinses Margriet-kanaal, ten westen van Lemmer, is een belangrijk knooppunt voor met name het vervoer van containers van Friesland naar Groningen. Jaarlijks worden 200.000 containers over het Prinses Margrietkanaal getransporteerd. In onze provincie zijn meerdere containeroverslagbedrijven.

Wens

Rijkswaterstaat is met de verruiming van de openingstijden aan een wens van het scheepvaartverkeer tegemoet gekomen.

