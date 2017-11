Zonnehuisgroep Noord heeft nieuwe bestuurder

Zonnehuisgroep Noord heeft een nieuwe bestuurder. Nienke Ybema volgt op 1 januari interim-bestuurder Willem de Gooijer op.

De Gooyer was de tweede interim-bestuurder op rij voor Zonnehuisgroep Noord, nadat in 2015 Henk Buijst moest vertrekken. De artsen binnen de zorginstelling hadden het vertrouwen in hem opgezegd, omdat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg onder de maat zou zijn.

Na Duijst kwam Vincent Maas tijdelijk aan het roer. Hij zou het stokje overdragen aan een vaste bestuurder, maar het werd toch een interim-bestuurder in de persoon van De Gooyer.

Afkomstig van Lentis

Met Nienke Ybema heeft Zonnehuisgroep Noord een vaste bestuurder gevonden. Ze was de laatste jaren directeur bij verschillende onderdelen van Lentis.

