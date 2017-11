Kabels van 1,5 kilometer moeten vastgelopen vrachtschip lostrekken

Twee zeeslepers bevestigen woensdag kabels van 1,5 kilometer lang aan de vastgegelopen Glory Amsterdam. Het vrachtschip liep afgelopen weekend aan de grond op een zandbank in de Duitse Waddenzee.

De twee zeeslepers worden nu in stelling gebracht om het schip lost te trekken. Als ze toestemming krijgen van de autoriteiten wordt de eerste poging donderdag gedaan. Maar de grootste kans van slagen is vrijdag. 'Dan is het water het hoogst', zegt Arno Schikker van Boskalis.

Zandbank

De Fairmount Summit is al in de buurt van het schip. De andere sleper, de Union Manta, is nog onderweg.

De Glory Amsterdam ligt op een zandbank ongeveer twee kilometer van het Duitse Waddeneiland Langeoog. Het schip vervoerde geen vracht, maar heeft wel bijna tweeduizend ton olie en diesel aan boord.

