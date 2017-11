Stad zoekt plek voor afgelegen huisjes voor 'moeilijke Stadjers'

De stad Groningen krijgt mogelijk enkele huisjes voor mensen voor wie geen enkele andere vorm van hulpverlening werkt.

Het gaat om zogenoemde 'skaeve huse', vrij vertaald: rare huizen. Het zijn maximaal tien kleine woningen die net buiten een woonwijk worden geplaatst. Daar zouden Stadjers kunnen wonen die bijvoorbeeld kampen met psychische stoornissen, verslaving of gedragsproblemen. Ook dak- en thuislozen die opvang weigeren en op straat slapen zouden er kunnen wonen.

Onhoudbaar in groep

Het gaat in elk geval om mensen die onhoudbaar zijn in bijvoorbeeld een instelling of een beschermde woonvorm, omdat ze slecht functioneren in een groep.

Vaak zijn het alleenstaande mannen die met hun gedrag overlast geven in de buurt.

Op honderd meter afstand

De skaeve huse moeten daarom minimaal op honderd meter afstand van omliggende wijken komen. Het idee is dat ze daar in een prikkelarme omgeving begeleiding krijgen; een beheerder houdt toezicht.

De plannen voor de skaeve huse komen van zes zorginstellingen. Zij spreken over een groep van zo'n dertig Stadjers die baat zouden kunnen hebben bij skaeve huse.

Bewoners komen tot rust

Op andere plekken in Nederland zijn goede resultaten geboekt. Bewoners zouden nauwelijks overlast geven als ze uit het zicht van een wijk wonen. Ze komen tot rust doordat ze hun gang kunnen gaan; bijna de helft vertoont minder probleemgedrag.

Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat er nog geen locatie is gekozen. Er wordt nu bekeken of er een goede plek te vinden is.