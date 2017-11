Deel dit artikel:











Docu 'De Stille Beving' in de race voor een prijs (Foto: Siese Veenstra)

De documentaire 'De Stille Beving' is genomineerd voor de Noorderkroon. Dat is een prijs in het kader van het Noordelijk Film Festival.

'De Stille Beving' is gemaakt door oud-Groninger Piet Hein van der Hoek. De docu gaat over de impact van aardbevingen op een gezin in Noord-Groningen. 12 november De andere genomineerden zijn de documentaires 'De laatste boer van Euvelgunne' van Tom Tieman en 'Wachten op water' van Gosse Bouma. De winnaar wordt bekend gemaakt op 12 november in Leeuwarden. 'De Stille Beving' is uitgezonden en mede-gefinancierd door RTV Noord en de NPO. Lees ook: - 324.000 kijkers zien De Stille Beving bij NPO

