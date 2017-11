Oppositiepartij PvdA: 'Kabinet doet te weinig voor Groningen'

Het nieuwe kabinet doet veel te weinig voor Groningen. Dat verwijt komt van PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher.

Hij zei dat tijdens het Kamerdebat van woensdag over het regeerakkoord. De grote problemen rond de gaswinning zijn daarbij tot nu toe nog nauwelijks aan bod gekomen.

Fonds

Dat gebeurde wel bij de beschouwing van CDA-voorman Sybrand Buma. Hij wees onder meer op het fonds van vijftig miljoen euro dat de nieuwe regering voor Groningen wil instellen.

Dat geld moet worden gebruikt voor de economie en ook geestelijke hulp aan inwoners van het aardbevingsgebied. Buma voegde daar aan toe dat ook de kerk in het gebied daar een rol bij kan spelen.

Veel te weinig

Asscher liet tijdens het debat de CDA-leider weten die vijftig miljoen 'veel te weinig te vinden voor het herwinnen van het vertrouwen van de Groningers'. Ook wil hij dat de Groningse gaskraan veel verder dicht wordt gedraaid.

In een alternatief regeerakkoord kondigden de drie linkse oppositiepartijen SP, GroenLinks en de PvdA eerder al aan dat de gaswinning terug moet naar twaalf miljard kuub per jaar.

Licht terugdraaien

Er wordt nu nog 21,5 miljard kuub jaarlijks uit de Groninger bodem gehaald. Het kabinet wil de komende vier jaar de gaskraan licht terugdraaien: met 1,5 miljard kuub.

Premier Rutte zei bij de start van het debat daar het volgende over: 'De gaswinning in Groningen is de afgelopen jaren sterk gereduceerd.'

Lees ook:

- Linkse oppositie: gaswinning moet naar twaalf miljard kuub