Live: Donar in Antwerpen

De basketballers van Donar spelen woensdagavond in België tegen Telenet Giants Antwerp de derde poulewedstrijd van de Europe Cup.

De Groningers staan bovenaan in de groep na twee overtuigende zeges. Eerst werd in Leek gewonnen van het Franse Le Portel (77-72) en vorige week versloeg Donar KK Bosna (43-72) in Sarajevo.

Stream

De Belgen wonnen de eerste poulewedstrijd in Sarajevo met zeven punten verschil (84-91). Vorige week verloor Antwerpen uit van Le Portel (94-79).

De wedstrijd begint om 20.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream:

