'Maak van spoorlijn naar Stadskanaal een uitprobeer-spoor' Tussen Veendam en Stadskanaal rijden nu alleen stoomtreinen (Foto: Dennis Venema)

Het is een langgekoesterde wens, maar een treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal lijkt vooralsnog niet binnen handbereik. Het is nog altijd onduidelijk hoe realistisch personenvervoer op dit traject daadwerkelijk is.

De provincie, museumspoorlijn STAR, het ministerie en spoorbeheerder ProRail praten al langer over de spoorlijn. Het spoor ligt er tenslotte al, maar is nog niet geschikt voor personenvervoer. Haalbaarheid vergroten De directeur van ProRail, Pier Eringa, zegt open te staan voor de plannen. Maar de regie ligt volgens hem bij de lokale overheden. Toch heeft hij wel suggesties om de haalbaarheid te vergroten. 'Ik heb intern bij ProRail wel eens geopperd dat je kunt kijken of je zo'n spoorlijn misschien ook kunt gebruiken als een soort 'uitprobeer-spoor' voor innovatie', zegt Eringa. 'Als je het op die manier bekijkt, dan is de spoorlijn misschien een makkelijker haalbaar plan.' Voor innovatie Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) zegt blij te zijn dat ProRail meedenkt. 'Ik ben altijd voor innovatie en we werken met ProRail goed samen aan een aantal innovatieve projecten, zoals de zelfrijdende trein', zegt Gräper. De suggestie van ProRail past volgens de gedeputeerde in de fase waarin de provincie zit met de plannen voor het spoor naar Stadskanaal. 'We kijken nu creatief hoe we tot een oplossing kunnen komen.' Zes dagen De provincie onderzoekt nu eerst in hoeverre het mogelijk is om zes dagen in de week Arriva op het spoor laten rijden. De stoomlocomotieven van de STAR zouden dan op zondag gebruik kunnen maken van het spoor. Lees ook: - Arriva-directeur: 'Eén miljard van ProRail is een begin'

