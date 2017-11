Jan Bessembinders begint aan zijn tweede laatste kunstje

Als zeventienjarige begon Jan Bessembinders als klerk bij de gemeente waar hij in 2014 afscheid van nam. Nu treedt hij noodgedwongen aan voor zijn vierde periode als wethouder. Een profiel over een dossiervreter.

Een leven lang in dienst van de overheid in de Kanaalstreek. Met een kort uitstapje als zelfstandig adviseur, maar dat Jan Bessembinders (CDA) zijn stempel op de regio heeft gedrukt is onmiskenbaar.

Klerk



De Onstwedder begint al vroeg bij de gemeente in Stadskanaal. Als klerk. Jan Bessembinders is dan zeventien jaar. Vele arbeidsjaren later neemt Bessembinders rond het millennium afscheid.

Maar voordat hij afscheid neemt als ambtenaar, is hij betrokken bij een van de grootste projecten van de laatste 25 jaar in Stadskanaal. Burgemeester Frits Brink vindt dat er een grootschalig vakantiepark moet komen, met een overdekt zwembad als vervanger van de verouderde De Wieke.

Koningin Beatrix

Bessembinders staat Brink als ambtenaar bij door het financiële plaatje op te stellen. De kosten: 40 miljoen gulden.

Maar het vakantiepark komt er, met een sport- en zwemvoorziening. Pagedal is de naam en koningin Beatrix neemt de moeite het park te openen. Het zijn gloriejaren in de Kanaalstreek.

Buiten de deur kijken

Enkele jaren later neemt Bessembinders afscheid als topambtenaar, want de christen democraat is dan adjunct gemeentesecretaris, met alleen PvdA'er Klaas Jan Havinga als gemeentesecretaris boven hem.

Bessembinders besluit na jaren voor Stadskanaal te hebben gewerkt te vertrekken. Het is eind jaren negentig, de gemeente Stadskanaal moet reorganiseren en de Onstwedder wil nog wel eens buiten de deur kijken. Bessmbinders wordt zelfstandig adviseur, onder meer voor de gemeente Pekela.

'Een hele harde werker'

In 2002 keert hij terug. Als wethouder, want het CDA neemt afscheid van Janny Alons als wethouderskandidaat. Bessembinders moet het doen, op de plek waar hij als ambtenaar zoveel jaren actief was.

Oud-wethouder Jan-Willem van de Kolk, vanaf 1998 tot 2014 actief als PvdA-wethouder in Stadskanaal, kan zich Bessembinders goed herinneren. 'Jan is een hele harde werker, iemand die dossiers van haver tot gort kent. Ook iemand die als eerste het gemeentehuis betreedt en als laatste weer weggaat.'

Betrokken

Onstwedder Wessel Volders kent hem vanuit de kerkenraad van de hervormde kerk in het dorp. Hij ziet iemand die betrokken is bij datgene waar hij zich voor inzet. 'Jan zei niet direct wat in de kerkenraad, maar hij dacht dan even na en zei dan iets waarvan wij dachten: daar kun je wat mee.'

Buiten de kerk leeft Bessembinders mee met het dorp. Naast het feit dat hij in de kerkenraad actief was, gaat hij regelmatig kijken bij het vlaggenschip van de plaatselijke trots: Onstwedder Boys.

Eerst nee, dan ja

Bessembinders is een bestuurder die weet wat hij wil. Verantwoordelijkheid voelt voor ontwikkelingen in Zuid-oost Groningen. 'Vooropgesteld, het is heel verdrietig dat Goziena Brongers wegvalt. Dat is voor haar heel erg. Voor Stadskanaal is het goed dat Jan tijdelijk terugkeert', schetst ChristenUnie-wethouder Johan Hamster de situatie.

'Jan Bes', zoals de bestuurder in het Knoalster gemeentehuis wordt genoemd, staat intern ook bekend als iemand die je moet overtuigen. Een Onstwedder, die eerst nee zegt, en pas veel later ja. En als je die ja dan hebt, dan heb je 'm ook helemaal.

Vier handen op een buik

Maar die keurige, ietwat stugge, formele wethouder kan het uitstekend vinden met de huidige burgemeester Baukje Galama. Bessembinders en Galama zijn vier handen op een buik.

Ook na 2014, wanneer Bessembinders al gestopt is, spart de huidige burgemeester graag met hem. Galama heeft veel aan de man die dossiers van haver tot gort kent.

Bij zijn afscheid in 2014 krijgt zijn geliefde dorp Onstwedde een Jan Bessembinders Pad, bij de ijsbaan en achter 't Oal Daipie, zoals het Mussel-A-Kanaal ook wel wordt genoemd. De familie Bessembinders schenkt het dorp uit dankbaarheid een zitbankje.

Dossiervreter

Bessembinders is dan bezig aan zijn laatste kunstje. Hij formeert het huidige college, met het CDA, zijn CDA, als grootste partij. Een afscheidsinterview wil hij niet, Bessembinders werkt liever op de achtergrond voor de gemeenschap.

Nu de nood hoog is door de ziekte van Brongers, keert hij weer even terug. De dossiers van Brongers kent hij op zijn duim. Maandag wordt hij benoemd. Stadskanaal kan al bijna 50 jaar bouwen op zijn eigen dossiervreter.

Lees ook:

- Jan Bessembinders tijdelijk terug als wethouder in Stadskanaal

- Stadskanaal mist voorlopig twee wethouders