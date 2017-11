Kickboksende broers gehuldigd op school voor wereldtitel

De twaalfjarige Jimmy en tienjarige Jayden Schreve werden woensdagochtend flink in het zonnetje gezet op de H. Gerardusschool in Ter Apel.

De broers Schreve werden afgelopen weekend beide wereldkampioen in twee verschillende disciplines in de vechtsport. Zowel in de K1 als in de Muay Thai gingen ze in Italië met de titel aan de haal.

'Lieve, zorgzame jongens'

Reden genoeg voor de Gerardusschool om een feestje te vieren. Klasgenootjes zijn heel erg trots op hun Jayden blijkt na afloop. Directeur Ramona van der Velde roemt de prestatie van beide broers en dat niet alleen: 'Het zijn hele lieve, zorgzame jongens. Vrolijk, opgewekt en heel betrokken'.

Na de huldiging kijkt vader Jim Schreve nog even terug op het wereldkampioenschap: 'Ze hebben het gewoon voortreffelijk gedaan, ik ben echt supertrots.' De sportwethouder van Vlagtwedde, Giny Luth, voorspelt een zonnige toekomst voor Jimmy en Jayden: 'Let op, dit worden echt grote kampioenen'.