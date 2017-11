Arriva-directeur: 'Eén miljard van ProRail is een begin'

De één miljard euro die ProRail de komende jaren investeert in het spoor in Noord-Nederland, is niet meer dan een eerste stap. Dat zegt Anne Hettinga, directeur van Arriva.

'Eén miljard is veel geld, maar het is absoluut onvoldoende om het spoor in het Noorden op hetzelfde kwaliteitsniveau te krijgen als in de rest van het land. Een deel van de investeringen stond bovendien allang op de rol', aldus Hettinga tegen Omrop Fryslân.

Elektrificatie

De Arriva-directeur vindt dat ProRail vooral werk moet maken van elektrificatie van het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. De spoorbeheerder denkt echter dat de investering daarvoor te groot is.

Treinen al geschikt

De treinen tussen beide provinciehoofdsteden rijden nu nog op diesel, maar Arriva heeft nieuw materieel aangeschaft dat vanaf 2020 'op het spoor wordt gezet'.

'Die nieuwe treinen kunnen behalve op diesel ook op stroom rijden. Maar dan moet er natuurlijk wel een elektriciteitskabel liggen. Het spoor moet worden aangepast aan de huidige eisen van de tijd. Dat is een volgende stap die absoluut nodig is om, net als in de rest van Nederland, zonder uitstoot van CO2 te kunnen rijden', stelt Hettinga.

Blijven vechten

De Arriva-baas vindt dat de provincies Groningen en Fryslän moeten blijven vechten voor elektrificatie. Hettinga wijst daarbij op de zogeheten Maaslijn tussen Nijmegen en Venlo, die na jarenlang aandringen ook wordt geëlektrificeerd.

- Noordelijk spoor moet energieneutraal