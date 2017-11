Politie heeft vermoeden dat vermiste Emily in gezelschap is van man

De vermiste 12-jarige Emily Meijer uit Grootegast reist in het gezelschap van een man. Met dat scenario houdt de politie ernstig rekening.

'Inhoudelijk kan ik er vanwege het onderzoek niet op ingaan. Maar het scenario van een man staat bovenaan bij ons, 'zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen

Naar Rotterdam?

Emily Meijer is sinds dinsdagmiddag vermist. Ze is toen op de bus gestapt richting de stad Groningen. Verhalen op facebook over de vermissing van Emily bevestigen het vermoeden van de politie.

Een buurjongen meldt dat ze met een jongen tussen de zestien en achttien jaar is gezien bij een bushalte in Grootegast. Volgens de buurjongen is ze daarna vermoedelijk op de trein naar Rotterdam gestapt. Hij roept mensen op die informatie hebben zich bij de politie te melden.

