Thuiszorg gaat met een tablet de eenzaamheid te lijf

Vijftig ouderen in de stad Groningen krijgen bij wijze van proef een tablet van TSN Thuiszorg. De organisatie hoopt met de computer de eenzaamheid onder ouderen een halt toe te roepen.

De Compaan. Zo heet de tablet die speciaal ontwikkeld is voor alleenstaande en hulpbehoevende ouderen. Grotere buttons, een houten omlijsting en simpele programma's. Zo moet de oudere medemens via de digitale wereld met de buitenwereld in contact komen.

Beeldtelefoon

Het is de bedoeling dat de thuiszorgcliënten simpel met hun familie, met de thuiszorg zelf en met andere zorgorganisaties zoals maaltijdservices en wasdiensten kunnen converseren. Zo is er ook beeldtelefoon beschikbaar.

Oogje in het zeil

'Ook voor mantelzorgers is er een voorziening op de tablet. Die kunnen via een goedemorgenfunctie een oogje in het zeil houden', vertelt woordvoerder Jeroen Diepenmaat van TSN Thuiszorg.

Voorlopig gratis

In eerste instantie is de tablet gratis. Als de proef slaagt, moeten de ouderen op termijn de computer zelf gaan betalen.

Op andere plekken in Nederland is de Compaan al uitgerold.

