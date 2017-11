Donar lijdt eerste nederlaag in Europe Cup

Donar heeft woensdagavond na een bloedstollende wedstrijd de eerste nederlaag geleden in de Europe Cup. In België was Antwerpen Giants nipt met 78-77 te sterk.

Aantrekkelijk

In het zeer aantrekkelijke duel waren beide ploegen tot de slotseconde aan elkaar gewaagd. Donar stond met 17 seconden op de klok nog met 76-77 voor. Na een Belgische score miste Stephan Domingo in de laatste seconde een driepuntspoging die de winst zou hebben gebracht.

Afstand

Bij rust stond het 41-42 in het voordeel van de ploeg van coach Erik Braal. In het derde kwart leek Antwerpen afstand te nemen, maar een driepunter van Bruinsma bracht de gasten terug in de wedstrijd: 58-58.

Net buigen

Ook in het laatste kwart bleven beide ploegen constant dicht bij elkaar in de buurt. In de ultieme slotfase moest Donar dus het hoofd net buigen.

Stand

Donar heeft nu vier punten uit drie duels en staat daarmee voorlopig op de derde plek in poule A. De eerstvolgende wedstrijd van de Groningers is aanstaande zaterdag in de competitie, uit tegen het nog puntloze Den Helder.

