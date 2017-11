Lycurgus schudt Talentteam met moeite van zich af

Lycurgus blijft ongeslagen koploper in de eredivisie, maar moest er woensdagavond wel voor strijden in de uitwedstrijd tegen Talentteam Papendal.

Enerverend

De eerste set ging na enerverend spel van beide kanten uiteindelijk met 32-30 naar de thuisploeg. Een klap voor de Groningers, die tegen deze laagvlieger voorafgaand aan het duel weinig te duchten leken te hebben. Talentteam pakte tot nu toe nog maar twee punten.

Herpakken

In de tweede set herpakte Lycurgus zich en won met 17-25. In de derde en vierde set kon het Talentteam langer dan verwacht bijblijven, maar moest in de beslissende fases toch het onderspit delven. De ploeg van coach Arjan Taaij won met 20-25 en 21-25.

Stand

Zo blijft Lycurgus de trotse lijstaanvoerder met het maximale aantal van vijftien punten uit vijf wedstrijden. Aanstaande zaterdag staat voor de Groningers de thuiswedstrijd tegen SV Taurus op het programma. Dit duel begint om 20.00 uur in de Topsporthal van het Alfa-college.