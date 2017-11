Deel dit artikel:











In anti-tankmijn in inbrengwinkel zat twee kilo springstof (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Twee kilo springstof. Dat zat in de anti-tankmijn die dinsdag werd gevonden in inbrengwinkel de Drie Winkeliers in Appingedam.

In het projectiel van Poolse en na-oorlogse makelij zat geen ontsteker meer, waardoor het gevaar voor ontploffing was beperkt. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de anti-tankmijn meegenomen om elders tot ontploffing te brengen. Woningen ontruimd Tijdens het onderzoek van de EOD was de Dijkstraat afgesloten. Mensen die boven de winkel woonden moesten hun huis uit. Het explosief zat in een doos met spullen die door een onbekende man in de winkel was neergezet. Een vaste klant waarschuwde het personeel dat het om een anti-tankmijn ging. Lees ook: - Man komt met anti-tankmijn in doos de winkel binnenlopen; EOD gearriveerd (update)