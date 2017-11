Gronings bedrijf komt met een Tesla op waterstof

'We zijn erin geslaagd om een tweedehands Tesla te hacken, zodat die op waterstof kan rijden. Hiermee kunnen we de actieradius meer dan verdubbelen.' Dat zei Stefan Holthausen woensdagavond bij de derde editie van de talkshow Founder Talks in de stad Groningen. De omgebouwde auto krijgt de naam 'Hesla'.

Een Tesla heeft een bereik van ongeveer 400 kilometer en werkt normaal gesproken op accu's. Max, de neef van Stefan Holthausen, is erin geslaagd om de goed beveiligde elektronische systemen van een Tesla te hacken, zodat die ook op waterstof kan rijden. Tesla zelf heeft nog niet gereageerd.

Weinig verlies van comfort

'Hierdoor kan het bereik makkelijk worden verdubbeld naar boven de 1.000 kilometer', zegt Holthausen. 'De waterstoftanks worden vooral geplaatst in holtes, waardoor er amper verlies is van comfort en ruimte.'

De ombouwoperatie voor een Tesla op waterstof moet ongeveer 50.000 euro gaan kosten. 'We hebben al veel aanvragen gekregen uit binnen en buitenland.' Het is nog niet bekend op wat voor schaal het ombouwen van Tesla's gaat plaatsvinden.

Familiebedrijf

Tijdens Founder Talks vertelde Stefan Holthausen ook over het familiebedrijf Holthausen in Hoogezand. 'Ons bedrijf leverde vooral gasflessen in de omgeving van Groningen. Mijn opa bezorgde bijvoorbeeld met een bakfiets, en was daarmee meteen al de duurzaamste gasleverancier.'

Een van de eerste veranderingen in het bedrijf toen Holthausen er kwam werken in 2000, was het introduceren van een andere manier van denken. 'We moesten naar de klanten toe gaan, in plaats van dat je klanten naar je toe laat komen.' Het bedrijf begon daarna een paar jaar hard te groeien, met jaarlijks een verdubbeling van het personeelsbestand.

Praktische problemen

'De groei was wel pittig, je krijgt met allemaal nieuwe kopzorgen te maken', vervolgt Holthausen. 'De kantine werd bijvoorbeeld te klein, je kan niet meer in de kleine vergaderruimte zitten en meer van dat soort praktische problemen.' Holthausen nam ook steeds meer een rol aan van manager in plaats van uitvoerder.

Over naar duurzaam

Door de groei van het bedrijf, kwam ook de bank erbij. 'Ik kreeg een coach en die zei me dat het ook handig is als je aan jezelf gaat denken, ook omdat banken vaak bang zijn dat het fout gaat.'

Holthausen zag de documentaire 'An inconvenient truth' van Al Gore over het veranderende klimaat. 'Ik besloot dat ik niet langer wilde deelnemen aan de vervuiling van de wereld en dat we iets moesten gaan doen met duurzaamheid.'

Weerstand

'Maar we leven hiervan!', was een veelgehoorde reactie toen Holthausen op het werk sprak over zijn idee om over te gaan op duurzaamheid. Gaandeweg lukte het hem toch om de neuzen binnen het bedrijf dezelfde kans op te krijgen. 'Over tien of twintig jaar gaat toch alles over op elektrisch, dus dan raak je je baan toch kwijt', was zijn tegenargument.

De vrachtwagens van Holthausen rijden allen op aardgas. In april dit jaar leidde dit tot hilariteit, toen dieven probeerden diesel te stelen uit vrachtwagens bij het bedrijf. 'Wij rijden al jaren op gas! Probeer dat maar in je jerrycans te krijgen!' zei Holthausen destijds.

Bussen op waterstof

In september startte een nieuw pendelbusje tussen de Westerhaven en het hartje van Stad, ook een project van het familiebedrijf. Volgens Holthausen is het de planning dat in 2019 alle stadsbussen op waterstof rijden. 'Ook is het de bedoeling dat veeg- en vuilniswagens van de gemeente Groningen op waterstof gaan rijden.'

Het volgende grote project van Holthausen is het aanleggen van waterstof tankstations. 'De eerste draait inmiddels en we zijn bezig om nog twee in de omgeving van Groningen aan te leggen.'

Gewoon doen!

Volgens Holthausen is het sterke punt van Groningen 'dat we goede bestuurders hebben die de juiste keuzes maken. Ze tonen lef en doen het juiste voor Stad en omgeving.' Als ondernemerstip geeft hij mee: 'Niet te veel praten, maar gewoon doen!'

Founder Talks is een talkshow waar markante Groninger ondernemers het vuur aan de schenen wordt gelegd, en wordt mede georganiseerd door RTV Noord. De derde editie was volledig uitverkocht.



