Waarom geeft Stad tonnen uit aan lobbyist in Den Haag?

Onnodig. Dat zijn de twee ton die de stad Groningen komend jaar uitgeeft aan een lobbyist in Den Haag. De ChristenUnie in de gemeenteraad vindt dat het bedrag beter kan worden besteed. Want waarom zou een lobbyist ingezet moeten worden als er genoeg andere mogelijkheden zijn om Groningen onder de aandacht te brengen?

Raadslid Edward Koopmans: 'Volgens mij zijn we in Den Haag en Brussel ruim vertegenwoordigd via SER, SNN en verschillende Kamerleden.'

Lobbyist schrappen

Koopmans wijst erop dat de stad onlangs het VN-klimaatcentrum binnen heeft gehengeld, ook zonder hulp van een lobbyist.

De partij overweegt dan ook volgende week tijdens het begrotingsdebat met een voorstel te komen om de lobbyist uit de begroting te schrappen.

Onverstandig

Dat zou volgens wethouder Ton Schroor onverstandig zijn. Volgens hem is een lobbyist wel degelijk nuttig.

'Het is juist nu van belang. We worden als Groningen steeds beter herkend in Den Haag, maar we zitten fysiek echt ver weg van Den Haag. Als je het momentum wil pakken, dan heb je iemand nodig die dat verhaal vaker vertelt dan wij dat kunnen.'

Volgens Schroor liggen er kansen op het gebied van klimaat, energie, zorg, duurzaamheid en onderwijs. De twee ton voor zo'n lobbyist komt volgens hem dubbel en dwars terug. 'Ik ben ervan overtuigd dat een goede lobbyist veel meer binnenhaalt dan dat hij kost.'

Raad stemt waarschijnlijk in

De totale begroting van de stad voor 2018 is overigens bijna een miljard. Die lijkt zonder problemen door de gemeenteraad te komen volgende week.

Wel zullen de raadsfracties met allerlei voorstellen komen waaraan zij nog geld willen uitgeven.

