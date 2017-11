Vermiste Emily (12) is weer terecht

De 12-jarige Emily Meijer uit Grootegast is weer terecht. Dat meldt haar vader op Facebook.

'Ze hebben mijn dochtertje gelukkig levend gevonden in Den Haag, meer details kan ik niet vertellen, maar ze is gelukkig weer thuis', schrijft hij.

Ze is in goede gezondheid gevonden, bevestigt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. 'In de loop van de dag gaan we met haar in gesprek.'

Met de bus vertrokken

Het meisje was sinds dinsdagmiddag vermist. Ze stapte toen in Grootegast op de bus naar de stad Groningen. Een buurjongen had haar bij de bushalte gezien met een jongen van tussen de zestien en achttien jaar. In Groningen is ze waarschijnlijk op de trein richting Randstad gestapt.

De politie meldde woensdag ervan uit te gaan dat ze reisde in het gezelschap van een man.

