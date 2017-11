Deel dit artikel:











Vastgelopen schip in Duits Waddengebied is losgetrokken (Foto: Patrick Koesters/ANP)

Het vrachtschip Glory Amsterdam dat in een storm was vastgelopen op de Duitse Wadden, vaart weer. Het schip is donderdagochtend vroeg losgetrokken door sleepboten.

Het schip wordt begeleid naar de haven van Wilhelmshaven en loopt daar naar verwachting rond zes uur binnen. Vastgelopen op zandbank De Glory Amsterdam lag op een zandbank ongeveer twee kilometer van het Duitse Waddeneiland Langeoog. Hij vervoerde geen vracht, maar heeft wel bijna tweeduizend ton olie en diesel aan boord. De vrees was dat het schip zou vergaan en dat op die manier een olieramp het Waddengebied zou bedreigen. Lees ook: - Vrachtschip loopt vast in storm: angst voor olieramp in Waddenzee