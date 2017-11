Rondje Groningen: vos en poes op rooftocht in Veendam?

De leukste en meest opmerkelijke onlineberichten uit Stad en Ommeland. Die zetten we op een rij in Rondje Groningen. Vandaag: een vos en een kat in Veendam.

1) Negennullenclub

De Quote 500, de lijst met de rijkste inwoners van Nederland, ligt weer in de winkel. Wijnand Pon uit Feerwerd staat met een geschat vermogen van 1,8 miljard tiende. De auto-importeur annex stierenspermahandelaar blijft de enige Groninger in de 'negennullenclub', die dit jaar 26 miljardairs telt.

2) Jagers in Veendam

Thea Eissens spotte dit bijzondere tafereel gisteravond laat aan de Vredenrustlaan in Veendam: een vos en een kat die elkaar op straat ontmoetten. Of zouden ze samen op jacht zijn geweest?



3) Geschenk uit de hemel

RUG-studente Esmee Schippers kocht nietsvermoedend een boekje in een tweedehands boekenwinkel. Toen ze thuis kwam, ontdekte ze dat het boekje ooit cadeau was gedaan door Aletta Jacobs!



4) Voor al uw feesten en partijen

Dat FC Groningen-directeur Hans Nijland wel van een feestje houdt, is bekend. Maar stadsblog Sikkom vindt het, gelet op de magere prestaties van de FC, niet gepast dat Nijland vorige week zijn zangkunsten vertoonde bij de opening van het kunstgrasveld van VV Niekerk. Na afloop roept hij de aanwezigen bovendien op naar Bar Players in de stad te gaan: 'Kunnen we een mooi feestje bouwen, want Europees voetbal ligt binnen handbereik.' FC-doelman Sergio Padt kan er wel om lachen:



5) De W van Westerwolde

De gemeente Westerwolde, die per 1 januari ontstaat uit een fusie van Bellingwedde en Vlagtwedde, heeft nu ook een logo. Een W, opgebouwd uit vijf kleurige blokken. Elk zichzelf respecterend reclamebureau maakt dan natuurlijk een mooi uitlegfilmpje:



6) Tankstation om de hoek

Ze moesten deze zomer op een dieplader naar Helmond om waterstof te tanken. Maar de waterstofbussen van Qbuzz kunnen binnenkort gewoon bijgevuld worden in Delfzijl. De aanleg van een leiding voor dat tankstation is vanmorgen gestart:



7) Genieten van de herfst

Er gaat niets boven Groningen, ook in de herfst. Arjen Ham maakte deze prachtige foto van de Noorderhaven in Stad:



8) Rijksuniversiteit gaat naar de beurs

Nee, de RUG gaat geen aandelen uitgeven. Maar de universiteit heeft wel een mooi pand gekocht voor haar nieuwe dependance in Leeuwarden. Al haalt De Beurs het natuurlijk niet bij 'ons' Academiegebouw:



9) Gratis in de stoomtreintjes

Vrije toegang tot het familiepark en zwemkasteel van Landgoed Nienoord? Tja, dat lijkt ons vrij logisch als je directeur bent van het Leekster landgoed. Maar Nienoord hoopt met dit aanbod in de vacatureadvertentie een nieuwe directeur te strikken.

10) Daar moet op gedronken worden!

Twintig jaar geleden was Belgisch biercafé De Pintelier een van de eerste speciaalbiercafés in de stad. In horecavakblad Misset Horeca haalt eigenaar Eric Harder herinneringen op bij dit jubileum: 'De bierkennis was zo beperkt toentertijd.'



