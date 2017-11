Werkgevers trekken samen op om Stad bereikbaar te houden

De grote werkgevers in Groningen hebben donderdagmorgen een zogenaamde ambitieverklaring ondertekend, die ervoor moet zorgen dat Stad bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg.

'We hebben er ongelooflijk veel inspanning voor geleverd', vertelt Han de Ruiter, voorzitter van de Adviescommissie Bedrijfsleven van Groningen Bereikbaar. Zo'n vijftig partijen zetten hun handtekening.

'Bedrijven hebben hun openingstijden aangepast, we beïnvloeden het reisgedrag van onszelf en onze medewerkers. Vaker op de fiets, in plaats van met de auto.'

Met het OV

'Of met de bus, we hebben afspraken met Arriva en Qbuzz. Het vervoer vanuit Emmen naar Groningen is nu bijvoorbeeld goed geregeld. Je kunt nu met de dubbeldekkerbus in plaats van met de auto.'

'Het blijft erg druk op de weg'

'De inzet werpt zijn vruchten af: de afgelopen jaren zijn meer automobilisten de spits gaan mijden', zegt wethouder Paul de Rook. 'Toch blijft het erg druk op de weg. Met de werkzaamheden aan de zuidelijke ring voor de boeg hebben we de inzet van de bedrijven nodig.'

Onderwijs

Eerder dit jaar beloofde het onderwijs in Stad al dat het wilde meehelpen om Groningen bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. 'Daardoor komt de bulk van de studenten niet allemaal meer tussen acht en half negen, maar meer gespreid', vertelt De Ruiter, die ook directielid is bij de Hanzehogeschool.



