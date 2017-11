Gegiechel bij Medische Jeugdacademie: hoe kun je lekker poepen en plassen?

Af en toe wordt er gegiecheld, maar er wordt ook aandachtig geluisterd in een collegezaal van het UMCG in Stad. Bijna honderd basisschoolleerlingen krijgen donderdag les in plas en poep.

Vier keer per jaar organiseert het UMCG de 'Medische Jeugdacademie'. Mirjam van Gent, hoofd pedagogische dienst van het UMCG: 'Kinderen zijn enorm nieuwsgierig naar hun eigen lijf. We kunnen wel vertellen dat de darmen ongeveer twee meter lang zijn, maar ze onthouden het veel beter als ze het zien. Tijdens dit college krijgen ze die mogelijkheid'.

Hoe kun je poep minder laten stinken?

De kinderen hoeven niet alleen maar te luisteren in de collegezaal. Er vliegt een microfoon in een bal door de zaal en op die manier kunnen ze vragen stellen aan kinderarts Michel van Vliet. 'Hoe komt het dat je zelf naar de wc moet als je over poepen en plassen praat?', vraagt een meisje. Van Vliet legt uit dat de hersenen een soort signaal afgeven, waardoor je gaat denken: 'Misschien moet ik ook wel plassen'. Natuurlijk komt ook aan de orde waarom poep zo stinkt en wat je kunt doen om het minder te laten stinken.

Viespeuken!

Het thema van het college is 'Viespeuken!', maar eigenlijk vindt Van Vliet dat geen goede titel. 'Het gaat juist over lekker plassen en poepen. Het is namelijk een veel groter probleem als je dat niet kunt. Ik vertel wat normaal is en wat je kunt doen als het niet goed gaat.'