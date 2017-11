Eén verdachte aangehouden in zaak-Emily

De politie heeft één verdachte aangehouden in de zaak van de 12-jarige Emily uit Grootegast. Hij wordt verdacht van 'onttrekking van een minderjarige aan de ouderlijke macht'.

De verdachte is een achttienjarige man uit Den Haag, aldus een politiewoordvoerder. Hij werd in Den Haag in de woning aangehouden, waar ook het meisje zich bevond.

De politie wil niet zeggen hoe ze meisje op het spoor is gekomen. Donderdag wordt er met haar gesproken om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Spoorloos

Het meisje stapte dinsdag in Grootegast op de bus naar Groningen. Daar stapte ze waarschijnlijk op de trein naar het Westen. Vanaf dat moment was ze spoorloos.

'Foto verwijderen van social media'

De foto van het meisje werd tijdens haar vermissing veel gedeeld. 'Zodra iemand is aangetroffen, halen we hem van onze kanalen af', zegt politiewoordvoerder Nathalie Schubart. 'We verzoeken mensen die hem op social media gedeeld hebben hem daar ook vanaf te halen.'

