Tieners moeten politiebus die ze bekladden zelf schoonmaken

Drie meisjes uit Stad die vrijdag een politiebus bekladden, hebben hem vervolgens zelf weer moeten schoonmaken.

De wijkagent kwam vrijdag naar de Berkenlaan in Groningen om te praten met de moeder van een 14-jarig meisje, dat valse meldingen had gedaan. Tijdens het gesprek werd de politiebus door het meisje en twee vriendinnen beklad. In overleg met de ouders werd besloten dat ze zelf de schade moesten herstellen.

ACAB

Op de bus schreven ze de kreet ACAB. Dat staat voor All Cops Are Bastards. Al probeerde een man die de kreet in zijn nek had laten tatoeëren de politie in 2009 te laten geloven dat het staat voor Acht Cola Acht Bier.