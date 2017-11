Nieuwe baas voor Staatstoezicht op de Mijnen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) krijgt een nieuwe inspecteur-generaal. Theodor Kockelkoren wordt de hoogste baas bij de toezichthouder, die zich veelvuldig met de gaswinning in Groningen bemoeit.

Hij volgt Harry van der Meijden op, die met pensioen gaat. Van der Meijden heeft drie jaar de leiding gehad bij het SodM. Op zijn benoeming was destijds veel kritiek. Hij was eerder directeur bij Shell; het moederbedrijf van de NAM.

Zijn opvolger heeft die achtergrond niet. Hij is nu nog partner bij McKinsey & Company. Eerder was hij onder meer bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten (AMF). Ook was de 48-jarige Kockelkoren voorzitter van de Taskforce Financiële Consumenten.

Flinke uitdagingen

De nieuwe baas van Staatstoezicht op de Mijnen laat weten 'flinke uitdagingen' te zien bij zijn nieuwe werkgever.

'Of het nu gaat om de gaswinning, het benutten van aardwarmte of de opslag van CO2. SodM is de onafhankelijke toezichthouder die waakt over onze publieke belangen als het om die ondergrond gaat. Ik kijk er naar uit om leiding te mogen geven aan dit bijzondere instituut,' zegt Kockelkoren.

WarmteStad

Naast de vele adviezen over de gaswinning in Groningen, heeft SodM zich recent intensief bemoeid met het het project WarmteStad. De toezichthouder is kritisch over dat project in de Stad Groningen, dat met aardwarmte 12.000 huizen wil verwarmen.

