Lopend Vuur: De zondagsrust is voor mij heilig

De Martinikerk in Stad (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Het nieuwe kabinet wil de zondagsrust in stand houden. Premier Rutte schrijft aan de Tweede Kamer dat de wet, die bepaalde activiteiten op zondag verbiedt, niet wordt ingetrokken.

Het vorige kabinet (VVD en PvdA) wilde nog van de zondagsrust af. Partijen als VVD, PvdA en D66 vonden toen dat er geen uitzondering gemaakt kan worden voor één specifiek geloof. CDA en ChristenUnie, die nu in het kabinet zitten, waren het daar niet mee eens.

De zondagswet werd in 1953 ingevoerd en was bedoeld om de christelijke kerkgang niet te laten belemmeren. Is die zondagsrust nog van deze tijd?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee!

Reageren kan via Radio Noord (050- 3 188 288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord)

Meer geld voor OV?

Gister was ons Lopend Vuur: 'Er moet nog veel meer geld naar het openbaar vervoer'. Het merendeel was het daarmee eens. Van de 1563 stemmers was 68.2% het daarmee eens.