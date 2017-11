Jongeren hangen minder op straat: jeugdcriminaliteit gedaald

De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland is de afgelopen tien jaar meer dan gehalveerd. Dit blijkt uit onderzoek door het Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en het Fries Sociaal Planbureau.

Tussen 2005 en 2015 is het aantal minderjarigen dat door de pJongereolitie als verdachte wordt geregistreerd, meer dan gehalveerd. De daling was het sterkst in de provincie Drenthe (-72%), gevolgd door Groningen (-65%) en Friesland (-59%).

Ook in de rest van Nederland zien is een dalende trend. Zo daalde de instroom van het aantal jeugdzaken bij het Openbaar Ministerie en nam het aantal strafonderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming in de afgelopen jaren af.

Door de smartphone minder op straat

Deze sterke daling van jeugdcriminaliteit lijkt het gevolg te zijn van een combinatie van verschillende factoren. De opkomst van de smartphone en de populariteit van sociale media, die de vrijetijdsbesteding van jongeren hebben veranderd, lijken belangrijke redenen. Mogelijk zijn jongeren meer met schermen bezig en hangen ze minder rond op straat in jeugdgroepen.

Preventief jeugdbeleid

Een andere verklaring is het preventief jeugdbeleid, zoals het tegengaan van alcoholgebruik onder jongeren en de aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Cybercrime

De keerzijde van de opkomst van de smartphone is dat cybercrime onder jongeren toe lijkt te nemen. In een landelijke enquête geeft drie op de tien jongeren toe zich wel eens schuldig te maken aan cybercrime. Deze vorm van jeugdcriminaliteit is niet terug te vinden in de politiestatistieken.