Al 45 jaar handstand op het paard in Holwierde

Nog twee nachtjes slapen en dan bestaat voltigevereniging De Eemsrakkers in Holwierde 45 jaar. De club viert dat dit weekend met een groot feest en shows van verschillende voltigegroepen.

Voltige = veel trainen

De wedstrijdgroep van trainer Martin Hamminga zet donderdagochtend nog even de puntjes op de i. Hamminga: 'Voltige vergt veel trainingsuren dus als je een goede kür neer wilt zetten, moet je gewoon veel oefenen'.

Goede conditie

Dat beaamt Silke Spijk. Hijgend springt ze van voltigepaard Hero. 'Het lijkt heel makkelijk wat we doen, maar dat is het echt niet hoor', lacht ze. 'Voltige op dit niveau vergt naast een goede balans ook een beresterke conditie. Maar daar trainen we natuurlijk voor.'

Zonder vrijwilligers geen club

Dat de club 45 jaar bestaat, is vooral te danken aan de inzet van vrijwilligers. Bestuurslid Wilma Gerritsen: 'Als enige voltigemanege in de regio, is het niet altijd makkelijk geweest. Gelukkig kunnen we vandaag de dag rekenen op de hulp van heel veel vrijwilligers. Dat maakt of breekt een club'.