Zo ziet het nieuwe logo van Westerwolde eruit

Ook de nieuwe gemeente Westerwolde heeft een nieuw logo. Bijna een half jaar na de bekendmaking van het logo van Midden-Groningen - de andere gemeente die op 1 januari 2018 uit een fusie ontstaat - heeft Westerwolde nu een vijfkleurige W.

Het groen en blauw van het huidige Vlagtwedde en het rood en geel van Bellingwedde worden in het logo verbonden door de 'verbindingskleur' paars.

Belangrijk

Burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde vindt het belangrijk dat het logo er is. 'Westerwolde is op 1 januari de jongste gemeente van Nederland. We willen een frisse, nieuwe gemeente zijn met een warme uitstraling. We gebruiken onze historie en zetten het in een modern jasje.'

Kritiek

In de Vlagtwedder gemeenteraad onstond eerder deze week kritiek op de komst van een logo De VVD en de grootste partij in Vlagtwedde, Gemeentebelangen Westerwolde, wilden dat het gemeentewapen van Westerwolde als logo werd gebruikt.

'Die kritiek heb ik ook gehoord', zegt Kompier. 'Ze waren het er, zonder het logo te zien, niet mee eens dat er een logo kwam. Ik hoop dat ze nu ze het wel gezien hebben ook de waarde van het logo inzien.'

Westerwolde voert je mee

Behalve een logo en een gemeentewapen kreeg het nieuwe Westerwolde ook een slogan. 'Westerwolde voert je mee' is de zin die Westerwolde herkenbaar moet maken in en buiten de regio. De vraag rijst waar de nieuwe gemeente je dan naartoe voert. Kompier heeft daar een antwoord op: 'Naar het best bewaarde geheim van Nederland.'

