Anti-tankmijn Appingedam stamt uit de Koude Oorlog

De anti-tankmijn, die woensdagavond door de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) in Appingedam werd ontmanteld, stamt uit het tijdperk van de Koude Oorlog.

Dat zegt Anno Wietze Hiemstra, de waarnemend burgemeester van Appingedam. 'De mijn is van Poolse makelij en dateert uit de jaren zestig of zeventig.'

Hiemstra vraagt zich af hoe de mijn in Appingedam is beland: 'Waar er één is, zijn er wellicht meer. Dat zou ik graag willen weten. Ik hoop dat we daar achter komen.'

Volgens een woordvoerder van de EOD gaat het om een bijzondere vondst. 'Het komt niet vaak voor dat wij dit soort wapens uit de periode na de Tweede Wereldoorlog moeten opruimen.'

