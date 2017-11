CdK René Paas opent Molukse kerk die weer tegen een stootje kan

De planten groeiden uit het dak en de kozijnen waren verrot. De Molukse kerk Eben-Haëzer in Appingedam stond er verloederd bij. Maar na een maandenlange renovatie is ze weer als nieuw. Bovendien is het gebouw aardbevingsbestendig gemaakt.

De gerenoveerde kerk wordt op vrijdag 10 november officieel geopend door commissaris van de Koning René Paas.

Rijksmonument

De kerk is in 1960 gebouwd en het is de eerste Molukse kerk in een Molukse woonwijk in Nederland. Het gebouw lijkt op een barak. Dat komt omdat de kerk eerst tijdelijk in de wijk zou staan. Nadat het gebouw in 2013 is bestempeld tot een Rijksmonument, heeft de kerk een permanente status gekregen.

Drie ton

In totaal heeft de verbouwing ruim driehonderdduizend euro gekost. De NAM heeft de versterkingsmaatregelen betaald. De provincie Groningen heeft ruim een ton neergeteld. omdat de kerk een Rijksmonument is.

'De rest komt vanuit de Molukse gemeenschap en verschillende fondsen', zegt Christiaan Velvis. Hij is bouwkundige bij de Stichting Oude Groninger Kerken, de eigenaresse van het pand.

Thuiskomen

Vanwege de slechte staat van de kerk hielden de Molukkers hun diensten twee jaar lang in zalencentrum de Franse School. Afgelopen augustus werd de kerk opgeleverd. 'Dit voelt als thuiskomen', zei Mina Ferdinandus van de kerkraad destijds. Sinds september houden de Molukkers hun diensten in eigen 'huis'.

Heropening

Na de officiële opening op vrijdag 10 november, is er op zaterdag 11 november een open dag voor alle belangstellenden.

