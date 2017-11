Gasberaad hekelt 'chaos' rond vouchers

'Hoe moeilijk kun je het maken? Wij snappen oprecht niet hoe je een dermate ingewikkeld systeem kunt opzetten en dat dan ook nog schone lei kunt noemen.'

Het Groninger Gasberaad heeft het helemaal gehad met de vouchers, die namens de NAM door het Centrum Veilig Wonen (CVW) worden aangeboden. Dat blijkt uit de nieuwsbrief van het gasberaad.

De vouchers van 1500 euro worden onder meer aangeboden aan mensen met niet gehonoreerde claims; de zogenoemde C-schades. Die worden volgens de NAM niet door de gaswinning veroorzaakt.

Buitengebied

Er is sprake van verschillende categorieën. Zo is er ook een groep met gesloten dossiers. Verder hebben alle 1600 mensen met schade in het buitengebied die nul op het rekest kregen van het bureau Witteveen+Bos, zo'n voucher aangeboden gekregen.

De termijnen verschillen ook. Voor de groep met alleen C-schades is de termijn om de pleister op de wonde aan te nemen al verstreken. Voor andere groepen geldt een jaar bedenktijd.

Het gasberaad heeft er geen goed woord voor over: 'Alleen al met het uitzoeken wie in welk systeem zit en welk regime daarbij van toepassing wordt verklaard, wordt een bak bureaucratie en administratie naar binnen gehaald.'

Niet uit te leggen

Om te vervolgen met: 'En het dan nog vreemd vinden dat het CVW slecht communiceert, dat mensen van kastje naar de muur gaan, dat de vlag niet uit is gegaan bij de schone lei en dat de animo ervoor maar matig is. Dit is niet uit te leggen. Iets wat niet is uit te leggen, is nooit goed te communiceren.'

Reactie CVW

Woordvoerder Arjan van de Leur van het CVW wijst erop dat zijn organisatie recent uitgebreid antwoord heeft gegeven op tientallen vragen van het gasberaad.

Tendentieus

Het CVW is verbaasd over de scherpe toon in de nieuwsbrief. 'Wij hadden graag gezien dat Groninger Gasberaad met deze vragen rechtstreeks naar het CVW was gekomen, zodat onjuistheden voorkomen hadden kunnen worden. Daarnaast is de informatie over de vouchers in de nieuwsbrief soms onvolledig en daardoor soms tendentieus. Dat is jammer, want het Groninger Gasberaad vergroot zo de verwarring over de vouchers.'

Van der Leur verwijst verder naar de uitleg op de website van het schadebedrijf

