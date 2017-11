Stad betaalt geen 12 miljoen voor luchthaven Eelde

De stad Groningen komt niet met de gevraagde twaalf miljoen euro voor Groningen Airport Eelde over de brug.

Bronnen bevestigen aan RTV Noord dat wethouder Joost van Keulen (VVD) de gemeenteraad volgende week voorstelt een lager bedrag te investeren. Het zou gaan om een substantiële bijdrage van enkele miljoenen, maar niet om de volledige twaalf miljoen waar de gemeente als aandeelhouder voor staat.

Af van aandelen

Daarbij komt in het voorstel te staan dat de gemeente af wil van de aandelen in het vliegveld. Daarmee maakt de stad duidelijk dat dit de allerlaatste keer is dat er geld richting het vliegveld gaat.

Voor de noodlijdende luchthaven ligt een toekomstplan klaar waarvoor 46 miljoen euro nodig is. De aandeelhouders zouden dit bedrag samen moeten ophoesten. Assen, Tynaarlo en de provincies Groningen en Drenthe hebben al besloten bij te dragen. Onduidelijk is wat het voor de toekomst van Eelde betekent nu de stad niet het volledige bedrag investeert. Het is aan de aandeelhouders om de gevolgen te beoordelen.

Investeren politiek gevoelig

De stad bezit 26 procent van de aandelen, wat staat voor twaalf miljoen. Maar investeren in Eelde ligt politiek gevoelig in Groningen. In het coalitieakkoord staat dat het vliegveld zichzelf moet bedruipen.

D66-fractievoorzitter Jetze Luhoff heeft bovendien herhaaldelijk laten weten nooit met twaalf miljoen akkoord te zullen gaan. Met zijn negen zetels heeft D66 de sleutel naar wel of geen geld in handen.

Geen koper

Een bijdrage van enkele miljoenen lijkt voor wethouder Van Keulen het maximaal haalbare in de Groningse raad. Ook de uitspraak dat de stad afstand doet van de aandelen is nodig om de raad over de streep te trekken. Overigens is er op dit moment waarschijnlijk geen koper voor te vinden. De andere aandeelhouders zitten niet te wachten op meer aandelen en marktpartijen zullen pas interesse hebben als het goed gaat met het vliegveld.

Eind vorig jaar stemde de meerderheid van de raad in met het investeringsplan voor Eelde, zonder nog een concreet bedrag toe te zeggen. Duidelijk was toen al dat wethouder Joost van Keulen aan de bak moest om de raad zover te krijgen. Voorwaarde was dat ook het bedrijfsleven investeert. Aan die voorwaarde lijkt voldaan nu Harm Post zegt ruim acht miljoen binnen te kunnen harken aan bedrijvigheid rondom Eelde. Ook eiste de raad dat er geïnvesteerd wordt in duurzaamheid en groen. Op welke manier moest nog worden uitgewerkt.

Komende maandag wordt de gemeenteraad vertrouwelijk bijgepraat.

Lees ook:



- Stad zoekt geld voor Airport Eelde, provincie schiet niet te hulp

- Ook niet-aandeelhouders trekken portemonnee voor Airport Eelde

- Vliegveld Eelde krijgt alvast een miljoen van provincie Groningen

- Assen betaalt 2,5 miljoen aan Groningen Airport Eelde