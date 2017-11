Meer dan de helft van de gemeenten moet aparte 'referendumdag' organiseren

In de rode gemeenten zijn geen raadsverkiezingen in maart (Foto: RTV Noord)

In 16 van de 23 huidige gemeenten in Groningen worden in maart volgend jaar geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Maar zoals het nu lijkt moeten die gemeenten dan alsnog stembureaus opbouwen voor een raadgevend referendum.

Het referendum over de zogenoemde 'sleepwet' wordt hoogstwaarschijnlijk op 21 maart 2018 georganiseerd. De datum ligt het meest voor de hand omdat dan de reguliere gemeenteraadsverkiezingen zijn, maar de referendumcommissie moet er nog wel mee instemmen.

Andere datum

In de provincie Groningen ligt de datum dus minder voor de hand. In de toekomstige gemeenten Westerwolde en Midden-Groningen zijn deze maand al herindelingsverkiezingen. De toekomstige gemeenten Westerkwartier en Het Hogeland stemmen pas in november 2018, omdat de fusie daarna volgt.

Burgemeester Berend Hoekstra van Leek zegt dat in zijn gemeente wordt nagedacht of er voor het referendum met minder stembureaus kan worden gewerkt. 'Met de reguliere verkiezingen hebben we 11 stembureaus, voor het referendum gaan we kijken of dit met minder kan.'

Groningen, Ten Boer en Haren

De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben gezegd dat zij hoe dan ook per 1 januari 2019 samen willen gaan, met of zonder Haren. Dat betekent dat ook zij geen verkiezingen houden in maart volgend jaar, maar in november.

Dat geldt ook voor de gemeente Haren, ongeacht wat de Tweede en Eerste Kamer besluiten over de herindeling met Ten Boer en Groningen.

Kiesraad

Een woordvoerder van de Kiesraad laat weten dat het aan de gemeenten zelf is om te bepalen hoeveel stembureaus ze openen voor het referendum. 'Daar staan geen normen over in de Kieswet, maar de toegankelijkheid moet gewaarborgd worden. Het is aan gemeenten om daar adequaat mee om te gaan.'

Wél op 21 maart 2018

In de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Oldambt, Pekela, Veendam en Stadskanaal worden de gemeenteraadsverkiezingen wél op 21 maart 2018 gehouden. Die gemeenten kunnen het referendum dan tegelijkertijd met de verkiezingen organiseren.

Wat is de sleepwet?

De sleepwet is een nieuwe wet voor de veiligheids- en inlichtingendiensten. Die krijgen meer bevoegdheden om internetverkeer af te tappen. De AIVD mag dan bijvoorbeeld ongericht verbindingen aftappen op zoek naar informatie. De gegevens mogen ze dan drie jaar bewaren.